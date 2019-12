Si hay una cosa a la que estamos acostumbrados, es a que alguien la líe, en algún momento, en la tele. Centenares de momentos histriónicos e hilarantes ya forman parte de la historia de la televisión, como las 'vecinas de Valencia', el 'pim pam toma Lacasitos', el momento en el que Toñi Moreno se creyó el bulo de la muerte de María Teresa Campos en directo o el 'Y tú tómate otra cosita' De Olvido Hormigos a Belén Esteban en' GH VIP 3'... y este 2019, casi a punto de acabarlo, ¡tenemos que sumar otro a la lista! ¿La protagonista? Emma García en su programa 'Viva la vida'...

Mediaset

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, Telecinco está repartiendo premios a mansalva, y una telespectadora fue la afortunada para llevarse uno de ellos a través de una llamada telefónica... pero no sabemos si es que no tenía ni idea de cómo funcionaba el juego, no estaba viendo la tele en ese momento o es que todo se la traía al pairo.

"Elijo la letra mía, que yo me llamo Carmen. La C. Y si no el 13, lo que quieras". Emma García se quedó de piedra, e intentó explicarle que debía escoger una de las letras del nombre del programa, pero la mujer se empecinó: "La C no tienes, ¿no? Pues dame el 13". "Carmen, ¡dame una letra por favor! ¡Que 'Viva la vida' no lleva C!", reiteró Emma, que ya no podía contener la risa:

- Hola, elige una letra



El resto: pic.twitter.com/6FVpx3l3cm — Mediaset España (@mediasetcom) December 15, 2019

Al final, con el programa a punto de apagar las luces e irse a otra emisión, Emma tuvo que darlo por imposible. "Mira, Carmen, pospongo este concurso para otro día", y añadió: "Intentaremos solucionarlo otro día". ¡A ver si a la próxima está más espabilada...!