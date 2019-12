Susana Megan ha subido un nuevo capítulo en su canal de 'Mtmad'. La influencer siempre ha compartido con sus seguidores las buenas y las malas noticias, y esta vez, ha tocado una muy mala, según ella. Al principio, tal y como ella misma confiesa, Susana no estaba segura de si subir o no el vídeo contando su desastrosa experiencia con su última operación estética. Sin embargo, finalmente consideró que era importante que llegara a la gente que este tipo de cosas pueden pasar si no tienes cuidado y no te informas bien.

Mtmad

La ex pretendienta quería quitarse bolsas de las ojeras ya que "siempre tenía cara de cansancio y tenía que usar durante todo el día el corrector", por eso, decidió utilizar un tratamiento de ojeras con ácido hialurónico especial para esa zona. "Dos semanas después empezaron a venir los problemas", aseguraba Susana. Empezaron a salir bultos y eccemas y la influencer tuvo que poner remedio acudiendo al médico lo antes posible.

Mtmad

Cuando Susana acudió al profesional para que le solucionara el problema, le inyectaron un líquido para que se disolviera el producto que habían utilizado al principio, pero para su sorpresa, según lo cuenta, fue peor el remedio que la enfermedad y su cara empezó a hincharse aún más. Una situación que hizo que la influencer se asustara de verdad y tuviera que acudir a un médico distinto.

Mtmad

Finalmente, Susana Megan admite que está mucho más contenta con este nuevo médico, ya que con el anterior "echó de menos cierta profesionalidad". La ex pretendienta intenta lanzar un mensaje a sus seguidores para que no les pase lo mismo que a ella, advirtiendo de que tengan cuidado con este tipo de operaciones, ya que no todo el mundo reacciona igual ante este tipo de productos, a pesar de que la influencer está a favor de las operaciones estéticas.

Mtmad