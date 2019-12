Helena ha sido una gran defensora de su hija, Adara Molinero, durante todo el concurso de 'Gran Hermano VIP 7' en el que la joven es una de las finalistas y clara favorita para llevarse el maletín con el dinero. Un concurso en el que ha sufrido por amor después de haber encontrado a Gianmarco en su camino, el cual le ha hecho lanzarse a romper su matrimonio con Hugo Sierra que conoció también en la casa de Guadalix.

Durante este tiempo, Helena ha señalado al italiano en varias ocasiones asegurando que no le creía del todo y no le veía buena figura para su hija, ahora que la joven le ha elegido como nueva pareja, su madre se ha mojado sobre lo que debería hacer ella cuando salga del concurso. Helena entraba con una conexión desde su casa al programa de 'Sálvame' donde Lydia Lozano le insistía para que se mojara dando su opinión sobre la decisión de su hija: "Yo creo que mi hija debería salir y estar un tiempo sola", remarcaba la madre ante el aplauso del plató por haber dado su opinión.

Telecinco

Pero esto no era todo. Helena también hablaba de lo que opinaba sobre el italiano y si le caía del todo bien después de la historia de amor que han protagonizado durante estas semanas. "Te tengo que decir que Gianmarco es un chico muy majo, a mi me cae fenomenal y si en un futuro tiene que ser, pues que sea. No me importaría que fuera él", aseguraba con una gran sonrisa la madre. Además, ha quitado importancia a los enfrentamientos que ha tenido con el todavía marido de su hija que la han llevado a tener que leer un comunicado de disculpa.