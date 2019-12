Hay que ser muy positivo (igual demasiado) para pensar que Bea y Rodri, los exconcursantes de 'GH 17', son 'dos ex bien avenidos'. La pareja acabó como el rosario de la Aurora este mismo año tras acusaciones de infidelidades (a pesar de que se estaban dando un tiempo), y ahora que todo ha terminado, parece que ambos tienen nuevos proyectos de vida y están de lo más felices: ella ha vuelto con su ex, Adrián, y él ha decidido presumir de novia, Claudia Martínez (ex tronsita de MYHYV) y proclamar su amor a los cuatro vientos posando juntos en el photocall de la fiesta benéfica 'Winter Anthem'.

Aunque Rodri lució una sonrisa de oreja a oreja ante la Prensa con su churri, no pudo evitar ser preguntado por Bea, y aseguró que "cada uno tenemos nuestra vida y somos felices. Hay cariño, hay respeto… pero ya no tenemos trato. Si la veo, la saludo y ya está". ¿Estás seguro, Rodri? ¿En qué quedamos: hay cariño o no tenéis trato? Porque hace unas semanas Bea dejó CRIS-TA-LI-NO que no quería volver a saber nada de él, ni siquiera que se les relacionara, mientras que Rodri le pidió que no hablara más de él en su canal. ¡Pues sí que hay buen rollito...!

Al menos el chico ha sido realista y ha dejado claro que de amistad nada: "De momento está complicado", respondió a los medios cuando fue preguntado por ese tema.

¿Volvería a entrar en GH?

El ex gran hermano guarda un grato recuerdo de su estancia en la Casa en la 17ª edición del reality. Él fue finalista junto a Bea (el premio final recayó, sin embargo, sobre ella), y aunque hubo momentos malos, también los hubo muy buenos: "Yo sí entraría otra vez. Tiene cosas malas, como semanas que no comes, otras en las que comes mucho y engordas, que no sabes nada de tu familia, amigos… pero lo bueno lo compensa", afirmó. Y claro, como fan y exconcursante del formato, no se podía perder la actual versión VIP, en la que ya tiene una clara ganadora: "Adara".



Una fiesta movidita

El 'sarao' benéfico al que acudió Rodri no fue precisamente tranquilo, y es que allí alucinamos bastante cuando vimos, por ejemplo, hasta a otras 4 chicas con el mismo vestido que lucía Claudia o la extraña relación que une a Amor Romeira con la novia de Froilán, Mar Torres. De hecho, hasta parecían íntimas. ¡Muy fuerte!