Se acabó: Así ha sido la ruptura definitiva de Yoli y Jonathan

En este último año hemos podido vivir de la mano de Yoli y Jonathan sus subidas y bajadas como pareja. Su relación se había transformado en una montaña rusa desde que el ave carroñera de la infidelidad empezó a sobrevolar sus cabezas, y la cosa nunca pintó bien. Hemos vivido rupturas a medias, reconciliaciones también a medias, broncas, abrazos, gritos, preocupaciones, agobios... pero parece que ha llegado el momento de, como mínimo, arreglar sus cabezas por separado, porque está claro que en pareja les ha resultado imposible.

En su último vídeo para MTMad, Jonathan quiso aclarar las cosas definitivamente de la mano de Yoli y su madre, pero después de que la 'matriarca' les enseñara sus propias cartas, parece que les ha servido de empujón para enfrentar su realidad aunque no quisieran verla: deben romper para dejar de hacerse daño... y finalmente Jonathan ha pedido perdón: "No quiero pedir perdón por pedirlo, sino porque realmente me duele estar mal con vosotras. No me hace bien ni estoy bien en casa sabiendo que estoy mal con vosotras. Yo me he sentido súper acogido aquí, y si lo pienso me pongo hasta triste, porque habéis sido mi familia…", decía llorando en una de las pocas veces que le hemos podido ver asomando la lágrima...

La situación ya es insostenible, y en el vídeo, de principio a fin, Yoli no paraba de llorar sabiendo lo que estaba a punto de pasar: "A mí me tienes reventada, Jonathan. No como, no duermo, no nada… No puedo más, tío". "Ya está. Yo tampoco quiero esto", le respondía Jonathan.

Lo que está claro es que no están en el mismo punto, y así lo ha dicho abiertamente él: "Pienso que tú no has sabido quererme bien. Lo único que quería era hablarlo todo para poder empezar de cero, y a ti se te metió en la cabeza la idea de la reconquista y que mañana teníamos que estar juntos. No sabes ir poco a poco, y a mí me agobia. Yo no estoy preparado, ni tú tampoco, y también creo que recae en mí toda la culpa".

"Porque yo te quiero", explotaba Yoli. "Yo más no puedo dar por ti. Yo sí que no salgo de fiesta, no hablo con nadie, estoy pendiente de ti, estoy con mi hija y si me voy de viaje es por trabajo solamente… Yo no soy un polvo de ‘si te he visto, no me acuerdo’. Yo soy tu mujer, o ex mujer. Llevamos 5 años y somos una familia. Yo me hago ilusiones, y si tú no, es que no sientes lo mismo que yo", sentenciaba ella, unas palabras que terminaban con la guinda de Jonathan: "Me da la sensación de que ha llegado el momento en el que nos tenemos que distanciar". Vamos, que aquí se acaba la relación...