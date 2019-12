Con un top plateado, unos botines y un traje 'oversize', Alba Flores acudía a los Premios MIM nominada como una de las mejores actrices por su papel en la serie 'La casa de las flores' por Nairobi. Aunque no logró hacerse con el galardón, confesaba en la alfombra roja que "la última vez pensaba que no me lo iban a dar y me lo dieron, así que ya no digo nada", lo que tenía claro es que "cualquiera de las nominadas se lo merecen". Finalmente fue Candela Peña quien logró llevarse el galardón a casa por 'Hierro', pero no por eso significa que Alba no lo mereciese, y es que su papel en la exitosa serie de Netflix la ha catapultado al éxito internacional.

Es por eso que confiesa haberse encariñado con Nairobi, aunque asegura "me pasa con todos los personajes". Sin embargo, este podría ser uno de los más especiales de su carrera: "Ha sido todo un reto, nunca había hecho algo con tanta difusión en el mundo y hay cierta responsabilidad al hacer trabajo para tanta gente". Pero, ¿cómo lleva tanto éxito?

Gtres

Con tanto éxito le han subido los seguidores como la espuma, aunque asegura que no es de estar muy pendiente de las redes sociales en ese aspecto, pero confiesa estar encantada con todo el cariño que recibe a diario: "Noto mucho cariño desde muchas partes del mundo", declaraba sobre la alfombra roja, tanto que a veces ni entiende los mensajes que recibe, ya que están escritos en numerosos idiomas diferentes.

En su familia, asegura, están "todos muy orgullosos", y como para no estarlo... Sobre todo porque si ella es feliz, también lo son ellos. Así lo ha contado la propia Alba.