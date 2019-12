Estela Grande visitaba el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar, entre otras cosas, sobre la relación de sus compañeros de concurso Gianmarco y Adara. La mujer de Diego Matamoros también ha hablado sobre su paso en 'GH VIP' y la relación que ha tenido con Adara a lo largo del reality. "No sabe toda la repercusión que está teniendo fuera", comentaba la ex concursante.

Telecinco

"Allí te aíslas de una manera que no eres consciente de nada, pero es verdad que ella no sabe toda la repercusión que esta teniendo esto", explicaba la modelo. Aunque Adara, durante el concurso ha tenido varias pistas de lo que sucedía fuera de la casa, todo el mundo piensa que no tiene ni idea y por eso está tan tranquila con respecto a este tema. Estela opina diferente. "Si te suben a Gianmarco tres veces, tu ya te tienes que dar cuenta de que hay mucho lío fuera".

Sobre si la relación tiene futuro fuera de la casa, la modelo opinaba que cree que eso no va a ir muy lejos. "A mí nunca me tiró los tejos, pero cuando he salido sí he visto cosas". La gran parte de los colaboradores del programa creen que Adara es consciente de lo que pasa fuera y ahora está actuando porque la final está muy cerca. "Ella nunca ha tenido el apoyo de amigas dentro y al final, cuando estás con una amiga, empiezas a hablar con ella", eso no le ha pasado a Adara piensa Estela.