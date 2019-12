Estamos a tan solo 24 horas de conocer a la flamante ganadora de 'GH VIP 7'. Mila, Adara y Alba viven sus últimas horas en la casa de Guadalix de la Sierra y están pasándoselo mejor que nunca. A pesar de echar mucho de menos su vida en el exterior, como es lógico tras tres meses de convivencia, las tres concursantes están más felices que nunca en el concurso.

Para hacer estos últimos instantes en el programa más divertidos, la organización de 'Gran Hermano' les ha dado la oportunidad de hacer un amigo invisible. De esto modo, las finalistas tendrán un recuerdo muy especial de sus compañeras. En este momento, ha sido cuando Alba Carrillo y Adara Molinero han hecho un pacto que os dejará con la boca abierta.

Telecinco

Tras conocer quien era su amigo invisible, la colaboradora de 'Ya es mediodía' aseguró a sus compañeras que sabía a quien tenía que regalar cada una. Algo que la ex azafata de vuelo no se ha llegado a creer en ningún momento. Por eso, Alba le ha propuesto un pacto a la ex concursante de 'GH 17'. Muy atentos.

Mediaset

“Hacemos un trato. Si averiguo quién os ha tocado en el amigo invisible, cuando entre al plató besas apasionadamente a Gianmarco Onestini”, dijo la Carrillo a Adara. “Vale. Pero, si no lo aciertas, tú besas a Hugo Castejón”, replicó Adara. Tendremos que esperar hasta la final para conocer a la ganadora de la apuesta. La verdad es que nos morimos de ganas de saberlo.