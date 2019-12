No hay Nochevieja que Cristina Pedroche no sorprenda con su particular estilismo para dar las campanadas en la Puerta del Sol. El vestido de la Pedroche se ha vuelto en un clásico de Navidad y cada año se supera más. La presentadora asistía como invitada a 'El Hormiguero' para hablar, entre muchas cosas' de su famoso vestido. "Este año no llevo ropa interior... porque no puedo", confesaba entre risas.

Antena 3

Para ir calentando motores, Cristina Pedroche se presentaba en la Puerta de Sol en ropa interior. En su Instagram pudimos ver a la colaboradora con un simple albornoz y acompañada por un equipo de cuatro personas para ensayar lo que será la gran noche y comprobar si podrá sobrevivir a las gélidas temperaturas que se impondrán en el kilómetro cero de Madrid.

Instagram

Pero no solo se habló del misterioso vestido. Cristina contó varias curiosidades de su intimidad. Como que siempre lleva en el bolso un huevo duro. "Lo llevo por si me entra hambre y así como sano. Siempre llevo almendra, nueces y huevo duro", contaba la presentadora. La verdad es que es una buena idea para cuidarse. También contaba que sus padres están deseando de que se quede embarazada, aunque le molesta mucho la típica pregunta de: "¿y tu para cuando?". Pablo le explicaba a Cristina que esa es una pregunta que se hacía antiguamente, que antes la gente se casaba y al poco tenían hijos. Pero las cosas han cambiado. Estamos deseando ver a Cristina con su vestido para el 2020.