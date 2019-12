El último reto de este año 2019 para el maquillador Alberto Dugarte es realizar un espectacular make-up a Paz Padilla para las Campanadas. El maquillador asegura que tiene pensado hacer un look "que dé mucho que hablar". Además, asegura que durante el trabajo "me cuentan muchos secretos porque es un momento en el que estamos solos, desconectan y hablan, se desahogan de los problemas que tienen con uno, los problemas que tienen con el otro. Al final creas mucho vínculo. Pasamos mucho tiempo juntos". Una de las personas que se ponen en sus manos es Isabel Pantoja, ya que le ha acompañado durante todo su paso por 'Idol Kids', ¿Qué le contará la tonadillera de sus problemas?

Es posible que hasta se vaya de gira con la cantante, con la que admite que tiene muy buena relación y con la que estuvo presente en su último proyecto. "Hablamos mucho por whatsapp y me cuenta sus cosas y yo le cuento y veo algo y se lo mando...", explicaba. Sin embargo, asegura que no se mete en los conflictos familiares. Una relación que también comparte con Jorge Javier Vázquez, ya que, aunque el presentador no le cayó bien al principio, cuando acabó trabajando con él en el teatro "ha sido lo mejor que me ha pasado porque lo hemos pasado increíble, es súper cercano, siempre haciendo bromas...Ha sido un descubrimiento. Precisamente, fue Jorge Javier quién le aconsejó la dieta Pronokal a Dugarte. Hace cuatro meses el maquillador se puso en manos de la doctora Electa Navarrete y ha perdido más de 20 kilos.

Finalmente ha confesado quién es la famosa a la que está deseando maquillar. Después de la larga lista de celebrities que acumula hay una por la que siente debilidad y no, no es la Reina Letizia, es Beyoncé. "Aunque haya maquillado a muchas divas españolas, me gustaría una diva internacional, me haría ilusión". Lo que está claro es que si sigue con tanto éxito como lleva hasta ahora, lo más probable es que lo consiga. ¡Le deseamos mucha suerte en sus próximos proyectos!