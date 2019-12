'Gran Hermano' siempre ha sido una caja de sorpresas, y aunque la organización lleva dándonos unas cuantas durante el transcurso de la edición, están quemando los últimos cartuchos antes de la gran final. Aunque lo que siempre ha definido a este programa ha sido el aislamiento, en las últimas ediciones se viene rompiendo esa regla, y en la séptima la Casa ha sido un continuo ir y venir de gente del exterior: visitas de familiares, entrevistas en directo de la mano de Carlota Corredera, vueltas y más vueltas de los concursantes ya expulsados... y ahora, ante la final, habrá una más: ¡Kiko Hernández!

Mediaset

El colaborador de 'Sálvame' será el encargado de llevar una importante misión con Mila Ximénez: dejarle un mensaje de apoyo antes de la final: "Me hace mucha ilusión que el último recuerdo que tenga en la Casa sea agradable y positivo. Quiero que lo disfrute. Ya da igual el puesto. A ver, si gana para mí sería, y para ella también, genial", dijo Kiko en 'Sálvame', pero para él eso no es lo que más destaca de su paso por el concurso: "El maletín que ella se lleva es tan importante… ha dejado atrás los miedos, la vergüenza, el sentido del ridículo… Ole tú, Mila, ojalá llegues muy lejos".

Mediaset

El papelón de Mila no ha sido fácil: entró muy reticente, amenazó con irse varias veces, ha aguantado impertinencias de su nuevo gran enemigo, Hugo Castejón... y, aún así, se las ha apañado para estar en la final con dos contrincantes mujeres súper jóvenes (el prototipo que, históricamente, más ha ganado este concurso). No vamos a mentir: la colaboradora lo tiene complicado, y además posee el hándicap de ser de Telecinco (algo que no suele gustar mucho entre la audiencia, que siempre critica supuestos favoritismos hasta cuando no los hay), pero se lo merece tanto como sus otras compañeras. ¿Lo conseguirá?

No es la primera vez

Kiko ya subió a la Casa para dar su apoyo a Mila en un momento en el que estaba muy baja de ánimos, y le sirvió como revulsivo para levantar cabeza. Entonces lloró al verle, y ahora que han pasado más de dos meses, prevemos que llorará aún más. ¡Deseando estamos de ver el momentazo!