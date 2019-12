El susto que se ha llevado Aurah Ruiz hace unos días ha sido de los gordos. La ex gran hermana tuvo que acudir al medico por un dolor en el pecho que no remitía y, tras varias pruebas, ha tenido que ser operada de urgencia. Ella misma lo contó en uno de sus vídeos, pero ahora ha dicho realmente lo que pasaba: "Todo esto venía por el 'bolsillo' donde se mete la prótesis. No estaba tan mal, porque el cirujano se creía que se iba a encontrar un desastre, con el líquido suelto... pero no".

Mediaset

Los nervios le han jugado alguna mala pasada, e incluso le tuvieron que poner algún que otro tranquilizante, pero finalmente todo ha salido a pedir de boca. Eso sí, si había algo que preocupaba a Aurah no era la operación en sí, sino el resultado, por si no quedaban como antes: "A mí me gustan mis tetas, son las que quiero, lo único que había que colocarlas un poco, porque las pobre estaban mirando para otro lado por lo que tenía. Le dije al doctor que hiciera lo mismo, pero colocado. No puedo tener un pezón mirando a Cuenca y otro a Pekín", bromeaba tras la intervención.

Mediaset

Eso sí, si hay algo que destacar, aparte de su ataque de histeria y su estado 'más para allá que para acá' por la anestesia nada más salir de quirófano, ha sido el detalle de su amigo: Aurah acababa de llegar a su habitación cuando éste le esperaba brocha en mano ¡para arreglarle las pestañas! Sabíamos que la ex tronista es coqueta, pero esto está ya a otro nivel...