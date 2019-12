Mira que nos gusta Camila Cabello con aspecto de niña buena y su estilazo... Bueno vale, el estilazo no lo tiene siempre, lo reconocemos. El mejor ejemplo lo acaba de dar al pasearse por la calle con un look digamos pelín recargado que, sintiéndolo mucho, no nos convence nada de nada. Pero oye que igual a su churri, Shawn Mendes, el modelito de su chica le vuelve loco... De todos modos, Camila no es la única que la ha pifiado con su estilismo esta semana. Brad Pitt, Katy Perry, Gigi Hadid, Jack Black y hasta Pedro Almodovar le hacen compañía en nuestro ranking de peor vestid@s de la semana.

Camila Cabello se lo pone todo

Agencias

Gabardina de cuadros, volantes, lazo en el pelo, botas acordonadas... ¡Para ya! No puedes ponerte todas las tendencias así, sin ton ni son. Aunque con esa carita de ángel, te lo perdonamos todo menos ese cuello de camisa. Camila ya ha demostrado más de una vez que le importa poco lo que digan sobre ella y su aspecto.

Pedro Almodovar, chico vintage

Gtres

Ya sabemos que las películas de Almodovar tienen una estética envidiable, pero eso no significa que puedas ir a un estreno vestido de cualquier forma. Va disfrazado ¿o qué? Pedro, lo sentimos pero esa camisa rollo 'Cuéntame' no mola nada.

Gigi Hadid, ¡menudo cuadro!

Agencias

Es cierto que el estampado british es lo más esta temporada, pero hay que saber combinarlo, sobre todo cuando va a todo color. Gigi, guapa, ser una top model genial no significa que puedas ponerte cualquier cosa.

Brad Pitt, más roto que 'descosío'

Agencias

No, el actor no está caracterizado para ningún papel, Brad Pitt va con esas pintas por la calle. Una cosa es llevar la camiseta o el pantalón ‘destroyer’ y otra lucirse con el look completo.

Katy Perry, amarillo limón

Agencias

No es sólo que este vestido sea horroroso, es que además le sienta fatal. El maxi lazo y los brilli brilli amarillo limón juntos son una pesadilla. ¿Cómo será el vestido de novia de Katy Perry? ¡Qué miedito! Katy, nos gustas más con tu look navideño.

Jack Black, amores perros

Agencias

Creemos que el cómico norteamericano (‘Jumanji: Bienvenidos a la Jungla’) pone este gesto para mimetizarse con la camiseta. Pues es verle así y te entran ganas de salir corriendo. ¡Qué susto!