El momento más esperado de la semana ha llegado: ya están aquí nuestros horrores favoritos. Si esos momentos 'tierra trágame' de nuestras 'celebrities' que tanto os gustan y que nos dan tan buenos momentos a la hora de escribir y comentar. Hoy el 'Madre mía, madre mía, madre mía' número 1, como diría Adara, flamante ganadora de 'GH VIP 7', lo protagoniza Ariana Grande. El look de la cantante para pasear por las calles de Nueva York nos ha dejado sin palabras: el acolchado de su abrigo es 'too much' y qué decir de la mascarilla que se ha puesto para tapar boca y nariz. Muy 'Grande'. Pero Ariana no es la única. Recopilamos todos los horrores de la semana. ¿Arrancamos?

Rosalía y su 'tra tra' a la fuga

Agencias

No. Esta vez la cantante no aparece en esta sección por sus uñas XXL. Rosalía tiene tanto lío últimamente que se le olvida ponerse hasta el sujetador. Por poco se le escapa la ‘tra tra’ izquierda.

Rob Schneider antes muerto que sin palomitas

Agencias

El actor de 'Gigoló por accidente', Rob Schneider, es como el resto de los mortales y se acaba el cubo de las palomitas antes de que proyecten la peli. Rob, ojo con los 'paluegos' que son mortales...

Dwayne Johnson y Jack Black a lo 'Jumanji'

Agencias

¿Qué hacía Jack Black en el suelo durante el estreno de su última película, 'Jumanji: siguiente nivel'? A) Ha visto el traje de Dwayne Johnson y se ha desmayado; B) El estampado dorado del traje de Dwayne Johnson le ha cegado; C) Ambas respuestas son correctas.

Sharon Stone se pasa de hombreras

Gtres

Impresionante a sus 61 años, Sharon Stone viajó hasta Berlín para recibir el premio a la 'Mujer del año'. Muertos nos quedamos con este 'trench' negro brilli brilli y esas pedazo de hombreras.

Ariana 'Grande' & acolchada

Agencias

Así sale Ariana Grande a pasear por las gélidas calles de Nueva York: con un plumífero dos veces ella y una mascarilla con una lágrima -que ya se podía haber puesto una con una sonrisilla-. Eso sí, vaya jaleo para tomarse el frappucino que tiene en la mano con eso en la cara...