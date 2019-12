La ganadora de 'GH VIP 6' ha acudido al plató, como es habitual en el reality, para entregar el maletín a su sucesora. Y es que Miriam Saavedra se ha tenido que ver la cara después de mucho tiempo con Hugo Castejón, con el que hace no mucho tiempo tuvo una breve relación. Aunque él fue un gran defensor del concurso de la peruana, parece que a ella el paso por la casa de Guadalix de la Sierra del ex de Marta Sánchez no le ha gustado tanto. La ex superviviente no le perdonará nunca las palabras que el cantante le dedicó en un 'Deluxe'. Atentos al tenso enfrentamiento que han protagonizado.

"Yo con Judas no pienso hablar ni menos discutir. Ellos se ahorcan solos", afirmó la peruana, muy cabreada. "Y te lo digo a la cara y mirándote a los ojos", dijo Miriam. "Jorge, yo no he querido hablar en todo el concurso y no voy a hablar ahora. Si quiere decir lo que sea que lo digo pero yo no toco ese tema", declaró el ex concursante.

"Claro, él siempre deja en el aire todo", aseguró Saavedra. "No me he dirigido a ella, no he hablado sobre ella. No he dicho nada", afirmó Hugo tajante. "Has hablado de mí mucho, solo que aquí, te chupas", concluyó el enfrentamiento Castejón con la que un día fue su pareja. Veremos a ver si este conflicto se resuelve pronto o no tiene arreglo.