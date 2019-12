A tan solo unos instantes de conocer a la ganadora de 'GH VIP 7', Alba Carrillo y Mila Ximénez han protagonizado un duro enfrentamiento que casi acaba con la salida del plató de la colaboradora de 'Sálvame'. Y es que, desde hace ya unas semanas, las concursantes parece que no tienen la misma relación de antes. La unión que han hecho Adara y Mila en la recta final del reality parece que no ha sentado nada bien a la ex de Feliciano López, que no ha dudado en hacérselo saber en más de una ocasión. Atentos a las duras palabras que se han dedicado tras ver unas imágenes de su paso por la casa.

Telecinco

“Creo que me tiene asco. No entiendo esas reacciones que a veces tiene conmigo. Es como si en realidad me odiara”, dijo Alba Carillo de Mila. “Hoy no, hoy no, hoy no”, estalló la ex de Manolo Santana. “Hoy no, que le den por culo a GH y me voy”, amenazó. “A ver si vas a hablar de lo que te dé la gana y yo no me voy a poder defender”, afirmó Alba. “Llevo 103 días metidas en la casa, pero hoy no voy a discutir”, intentó zanjar la discusión Ximénez.

Telecinco

Eso sí, parece que al final todo llegó a buen puerto y terminó con unas irónicas palabras de la periodista del corazón. “Se va a joder porque mañana la voy a llamar”, dijo Mila irónicamente a la Carrillo, que terminó levantándose para darle un abrazo a su compañera de concurso.