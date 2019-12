Antes de conocer el veredicto de la audiencia, Adara Molinero y Alba Carrillo se han enfrentado a las imágenes de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que en esta edición cargada de emociones y sentimientos, ninguna de las das ha estado exenta de polémicas. Adara ha podido ver, por fin, las palabras que Hugo Sierra le dedicó tras enterarse de que se había besado con Gianmarco Onestini dentro del reality. Y, como era de esperar, no le ha hecho ninguna gracia ver a su ex pareja hablando de ella por los platós. Atentos a su reacción que no tiene desperdicio.

Ante las últimas imágenes de Hugo Sierra hablando del paso por las casa de 'GH VIP 7' de Adara, la ex azafata de vuelo tiene una opinión muy clara al respecto. Y es que no le ha gustado ni un pelo ver al padre de su hijo hablando mal de ella en televisión. "Me parece muy feo porque he intentado contenerme y hablar lo mínimo posible. Es feísimo".

Eso sí, la ex de Pol Badía no dudó en pedir perdón al que era su pareja hasta entrar en el reality. "Si le podido hacer daño con algo que he dicho, le pido disculpas. Porque ha salido, no porque no lo piense", aseguró Adara después de ver los vídeos de sus conversaciones con el Maestro Joao dentro del confesionario.