Heidi Klum está buena, y lo sabe muy bien. La modelo, a sus 46 años, tiene el cuerpo de una mujer de 30 y la actividad de una de 20, porque no para. Ahora, tras afianzar su carrera como jueza de talent shows, ha vuelto a su Alemania natal para participar en un concurso de drag queens llamada 'Queen of Drags', muy al estilo del mítico 'RuPaul's Drag Race'... pero claro, con lo fan que es ella del maquillaje y las transformaciones (no hay más que ver sus disfraces de Halloween año tras año, que no hay quien la desbanque como la reina), ella no podía ir sencillita...

En cada nueva gala, Heidi sorprende con un nuevo look inspirado en la cultura drag, y el último en concreto era una pasada, aunque ha pasado bastante desapercibido por todo lo demás... y no lo decimos precisamente por el modelito, sino por todo lo contrario: tapada sólo por un poco de espuma en la bañera, ¡la Klum ha enseñado bien de carne!

De repente, hemos notado que este gélido día de invierno se calentaba un poco, y es que ella, que la que tuvo, retuvo, es una experta en posar sexy y con poca ropa. De hecho, Heidi no tiene ningún problema en enseñar carne, como demuestran otras de sus fotos:

Ay, Heidi, nos encanta verte en tu faceta más sexy, pero ten cuidado, que con la política taaan rancia de Instagram, lo mismo hasta te suspenden la cuenta...