Las Kardashian son símbolo de moda y glamour. Todas las hermanas presumen siempre de estar a la última moda en cuanto a ropa y maquillaje en todos los eventos a los que acuden en todo momento, pero es imposible estar siempre alerta y maquillada, hay que dejar respirar a la piel de vez en cuando y eso ellas mismas lo saben ya que el propio maquillaje hace muchos más milagros en una piel cuidada que en una piel destrozada. Por eso se la cuidan con cremas y con momentos de relajación. Y justo hemos visto a Kim en uno de estos momentos de desintoxicación.

La mayor de las Kardashian ha salido de su casa esta semana en uno de sus momentos de relajación tanto para la moda como para el maquillaje. Kim ha aparecido por la puerta de su casa de una forma totalmente austera y sin apenas detalles: en chándal y sin maquillar. Algo que se está volviendo cada vez más habitual en la modelo, pillarla de esta forma al salir de casa, y es que aprovecha los trayectos cortos o salir a comprar para descansar de su faceta de fashion victim.

Gtres

En esta ocasión la hemos podido ver en un chándal blanco, impoluto. Y es que la mujer de Kayne West ha querido no destacar ni con su vestimenta ni con su look ya que ha aprovechado para salir sin maquillaje, simplemente con sus cremas en la cara. Sin embargo ha habido dos detalles que se le han escapado: su bolso en color camel que destaca mucho de su look en blanco grisaceo, ¡y las zapatillas! Unas chanclas de plástico que deja ver los dedos de los pies pero que en el caso de Kim no se veían... porque llevaba calcetines.

Y es que aunque sea un icono de la moda y lo demuestre en cada photocall al que acude e, incluso, en las felicitaciones de navidad que dedica a sus seguidores, la mayor de las Kardashian demuestra que también tiene derecho a equivocarse.