Anna Simón ha causado sensación en las redes sociales con su última publicación. La colaboradora de 'Zapeando' ha decidido ponerse un disfraz muy original. Se trata del mismo conjunto que llevaba cuando tenía apenas unos años. Exactamente con los mismos adornos, la misma pose y la misma cara de sorpresa. Una imagen que ha vuelto locos a sus más de 700.000 seguidores de Instagram, que no han podido evitar comentar qué les parece.

"me & mini me" (yo y mini yo), titulaba la presentadora la publicación. Un disfraz que le ha transportado directamente a aquella época y que ha enternecido a todos sus fans. "Me ha hecho sonreír" comentaba uno de ellos, "Cuando lo he visto en zapeando vaya risa que mona por favor!!" escribía otro. Y es que, si algo ha demostrado Anna Simón durante sus años de televisión, es lo bien que se le da imitar a muchos personajes, pero en esta ocasión, ha tenido que imitarse a ella misma, ¡Y le ha salido genial!

La colaboradora sigue dando de qué hablar y, aunque continúan las críticas por su delgadez, Anna Simón hace oídos sordos y demuestra que mientras ella se sienta bien consigo misma, no hay quien la pare. A sus 37 años la presentadora no puede estar más estupenda y más feliz. Aunque no le gusta hablar de su vida personal, en el ámbito profesional se encuentra estupendamente y así lo demuestra en sus redes, disfrutando de los distintos retos que le propone el programa.