En una gala tan vista como la final de 'GH VIP 7', las cosas no siempre son lo que parecen. Antes, durante, después, delante y detrás de las cámaras siempre están ocurriendo cosas de las que a veces no nos damos cuenta, y ayer no fue una excepción. De hecho, cuando terminó el programa, Adara no se quedó en Telecinco ni habló con fans ni la organización del mismo: tan sólo estuvo 10 minutos más hablando con su representante, dijo adiós muy buenas y no salió ni de fiesta: ¡se fue con su madre!

Sabemos también que Helena vive en Madrid, así que Adara se marchó con ella a su casa para dormir, por fin, en su cama... y lo hizo sola, porque no: Gianmarco no la acompañó tras la emisión de la gala, sino que se fue al hotel que le había asignado Mediaset. Eso sí, este mismo viernes estaba prevista la vuelta de ambos a Telecinco para la grabación del último Debate (que se emitirá el próximo domingo), así que el reencuentro tampoco ha tenido que esperar demasiado...

Por otro lado, también tenemos los datos: Con un 38'5% de share, y 4.230.000 espectadores, la final de 'GH VIP 7' fue la más vista de los últimos 4 años, e incluso se llevó el minuto de oro (el minuto más visto del día en todo el día entre todas las emisiones) a las 23:29, con 5.093.000 espectadores. ¡Guau!