Paula Echevarría reconoce que su personaje en ‘Velvet’ ha sido uno de los papeles más importantes de su carrera. Por eso, la actriz tenía sentimientos enfrentados en la fiesta que se celebró en el Teatro Barceló de Madrid para despedir la serie de Movistar. A Paula le daba mucha pena que se termine este proyecto, que tantas alegrías le ha dado. Pero lo tiene claro: “La vida sigue, pero la familia de ‘Velvet’ siempre vamos a estar unidos”.

Imaagen cedida por la marca

¿Cómo estás viviendo esta despedida?

Pues con alegría y pena. Llevo todo el día recordando buenos momentos con mis compañeros. Esta serie me ha dado mucho a nivel profesional, porque ha sido un antes y un después. Y a nivel personal he ganado una familia.

¿Dirías que ha sido el papel de tu vida?

Eso nunca se sabe, porque he disfrutado mucho otros papeles como los personajes de las películas que hice con José Luis Garci. Pero con el papel de Ana me he implicado mucho.

HEARST / Gema Checa

En alguna ocasión nos has dicho que con esta serie tu hija Daniella te ha descubierto.

Sí, pero ‘Dani’ no le da importancia a que sus padres salgan en la tele.

Bueno, ahora Daniella te va a ver en las paradas de los autobuses en sujetador por la campaña de Intimissimi. ¿No te ha dado pudor?

Bueno sólo se ve un trozo de sujetador. Además, ya he hecho campañas en bañador.

HEARST / Gema Checa

¿Miguel qué te ha dicho?

Que estoy muy guapa.

¿Te atreverías con escenas subidas de tono?

No, porque soy muy pudorosa. Pero es porque, más que hacerlo, luego me da vergüenza verme.

HEARST / Gema Checa

¿Qué vas a hacer esta Navidad?

Me voy a Asturias y pasaremos unos días con la familia de Miguel. A mí me encantan las navidades. De hecho, ya empecé a decorar la casa hace un mes.

¿Qué balance haces del año 2019?

Ha sido un año tranquilo, por fin. Ha sido un año de paz absoluta. Y eso es lo que le pido a 2020.

Hoy te han maquillado y te han puesto estrellas. ¿Te sientes una estrella?

En días como hoy sí, pero en mi día a día no. Además, me conocéis y sabéis que el personaje lo dejo en el plató. Soy una chica normal y corriente.

HEARST / Gema Checa

Miguel y tú vais a celebrar vuestro segundo aniversario, ¿qué balance haces?

Es una maravilla. Y la convivencia es fácil. Los dos hacemos que las piezas encajen a la perfección.

¿Habrá boda en 2020?

Pues yo creo que no. Pero no hacemos planes.

Echa de menos a Miguel Ángel Silvestre

Paula se lo pasó en grande en la fiesta con sus compañeros, aunque estaba triste por que no estuviera Miguel Ángel Silvestre. “En la última escena, Miguel y yo lloramos. Me da mucha pena que no esté aquí, pero tenía que rodar en Palma de Mallorca”, nos explicó sobre la ausencia del actor.

Pero quien sí estuvo fue su otro Miguel, el que ocupa su corazón desde hace dos años. Miguel Torres no quiso perderse la fiesta de despedida de ‘Velvet Colección’. La pareja no ocultó su amor en la fiesta y pudimos comprobar lo bien que se lleva el futbolista con los compañeros de Paula.



Sin complejos

Imaagen cedida por la marca

La actriz vuelve a protagonizar la nueva campaña de Intimissimi. Paula Echevarría va a estar durante las dos próximas semanas en las marquesinas de los autobuses en ropa interior. En esta campaña comparte protagonismo con Vicky Martín Berrocal. “No me da ninguna vergüenza posar en ropa interior. Casi no se ve nada. Además, he hecho otras campañas en bañador, donde enseñaba mucho más”, nos comentó la actriz, que además nos confesó que a su novio, Miguel Torres, le han encantado las fotos de la campaña: “Dice que salgo muy guapa”. Pues qué vamos a decir: ¡tiene toda la razón!