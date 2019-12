Con mucho glamour y vestida por Carla Ruiz, Mar Torres asistió el día 17 a la gala Winter Anthem en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La instagramer no quiso pronunciarse sobre la entrevista que concedió a 'Vanity Fair', en la que habla largo y tendido de su relación con Froilán: "Él es mi bastón y yo, el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca".

Mar cuenta en la revista que se conocieron en 2014. Fue en el internado de Sigüenza (Guadalajara), en el Colegio Episcopal Sagrada Familia, donde acudió para aprobar las asignaturas de 3º de la ESO: "Llegué a clase y me sentaron a su lado, en la última fila (…). Conectamos, hablamos, ¡armamos mucha bulla!" En 4º empezaron a salir y su relación marcha viento en popa. Además, comparten muchas aficiones: música y toros.

"Un poco piezas"

La instagramer y Froilán comenzaron a salir cuando cursaban 4º de la ESO Agencia

La relación de Mar y el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, antes intermitente, parece atravesar ahora un buen momento: "Somos iguales, buenecillos, pero un poco piezas".

A sus 21 años, Mar reconoce que se ha hecho algún retoquillo como una rinoplastia, una bichectomía para extraer los cúmulos de grasa de las mejillas y se ha puesto un poco de labios. Gtres

Sobre la familia de su chico, comenta que se lleva muy bien con Marichalar: "Me da consejos y me ha invitado a algún desfile". También tiene palabras para doña Sofía, con quien coincidió en la puesta de largo de Victoria Federica: "Estaba nerviosa por saludarla, le pregunté a Felipe qué le había parecido a su abuela. Me dijo que a la Reina le había gustado para él. Le caí bien".

"Me gusta llamar la atención"

Instagram

La instagramer cursa estudios de Marketing en la Universidad The College for International Studies en Madrid, el mismo centro en el que Froilán estudia Administración de Empresas. Pero Mar tiene otra pasión: el diseño y la moda, que le viene heredada de su madre. "Siempre me ha gustado vestir bien… Me gusta llamar la atención, me dicen que mi look es parecido al de Rihanna", cuenta en la entrevista. De su actividad en redes sociales, comenta que Froilán le aconseja discreción.