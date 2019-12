Jordi Cruz aclara qué piensa del beso de Tamara Falcó

El cocinero explica cómo ha sido cocinar junto a Rafael Nadal

Tamara Falcó y Jordi Cruz demostraron tener mucha complicidad durante el concurso de 'MasterChef Celebrity', es por esto que a todo el mundo le impresionó cuando Tamara Falcó decidió darle un beso al miembro del jurado para celebrar haber conseguido hacerse con el triunfo de 'MasterChef Celebrity'. Una forma de celebrarlo que sorprendió al propio Jordi Cruz y a todos los que estaban allí presentes. Ahora, él ha explicado cómo vivió ese momento que encandiló a todos los espectadores y si ha podido llegar a molestar a las personas de su entorno.

Gtres





Durante la presentación de 'MasterChef Junior 7', el catalán ha desvelado que tras el beso con Tamara Falcó acabó "sorprendido". Aún así, no ha querido darle más importancia ya que considera que se trató, simplemente, de "un gesto espontáneo". El miembro del jurado de 'MasterChef' considera que Tamara Falcó fue una digna vencedora que se merecía la victoria tras haberlo hecho mejor que los demás. Además, ha explicado que el beso final se debió, según el imagina, a que "estaría contenta y tuvo ese arrebato de alegría".

En cuanto a si este gesto logró molestar a alguien de su entorno, Jordi Cruz ha explicado que no lo cree y que es un asunto que tampoco se ha hablado mucho. "No he hablado mucho del tema ni me lo han sacado", ha indicado.

Gtres

En cuanto a su experiencia cocinando con Rafa Nadal, el catalán ha comentado que le pareció "una persona muy normal con valores que no son normales". Además, ha recalcado que admira todo lo que ha conseguido a base de "esfuerzo y tesón". Por otra parte, ha admitido que más que los niños, el que vivió con mayor alegría e ilusión este momento tan especial fue Pepe Rodríguez.