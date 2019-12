Mila Ximénez se convirtió, este jueves, en la tercera finalista de 'Gran Hermano VIP 7' pese a la insistencia de sus compañeros, los colaboradores de 'Sálvame', pidiendo los votos que hicieran ganadora a Mila. Se pusieron camisetas con su cara, caretas, hacían llamamientos constantes a la audiencia... Sobre todo algunos como Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos, que tenía muy claro que era la merecedora ganadora de la última edición del 'reality'. Aunque no todos estaban de acuerdo y algunos se decantaban por Adara (como Belén Esteban), parece que eso no ha hecho que Mila se enfade y ha podido tomárselo con deportividad y aceptar que no es más que un concurso.

Es por eso que a su regreso a Telecinco este viernes ha decidido pasarse a saludar a sus compañeros de 'Sálvame'.

Belén Esteban ha confesado que Mila le ha dado un gran abrazo cuando se han encontrado en los pasillos, y le ha dicho que no está enfadada con ella, aunque ya sabemos como es 'Sálvame', habrá que esperar a que Mila se reincorpore en su trabajo, vea vídeos, metan cizaña unos y otros, y a ver cómo acaba todo...

A quien le ha dado también un gran abrazo es a Carlota Corredera, que no ha dudado en felicitarla por su concurso: "Lo has hecho fenomenal". Mila se ha mostrado emocionada ante las muestras de cariño de sus compañeros.

Todos los compañeros han podido saludarla y le han mostrado todo su apoyo. Esta misma mañana, la ex concursante se ha dejado ver a la salida de su casa junto a su hija Alba y a sus hermanos. Mila ha posado junto a su familia y se ha mostrado muy feliz y radiante por poder pasar tiempo junto a ellos después de estar tres meses incomunicada.