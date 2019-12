Adara reconoce que debería haber esperado para besarse con Gianmarco

La ganadora de 'GHVIP 7' piensa que Gianmarco y Hugo "se han estado beneficiando" pero que lo entiende

La ganadora de 'GHVIP 7', Adara Molinero, ha reaparecido durante el resumen de la gala y ha explicado cómo está actualmente su situación con Hugo Sierra y Gianmarco. Adara ha hecho un repaso de su concurso y ha admitido que algunas de las cosas que hizo las cambiaría. En concreto, Adara ha reconocido que se arrepiente del beso que se dio con Gianmarco dentro de la casa. "Me podría haber esperado a salir y ver qué había fuera", ha confesado la ganadora del reality. Además, también ha explicado que ha tenido ocasión de hablar con Hugo Sierra.

Hace muy pocos días que Adara salió del concurso proclamándose ganadora, pero ya ha tenido ocasión de poder ver alguna de las cosas que han pasado durante su ausencia. La ganadora ha explicado que ha podido hablar con Hugo Sierra y que le ha contado que lo pasó muy mal viendo como ella se enamoraba dentro de la casa de Gianmarco. "Le dije que era mejor hablarlo en persona y me dijo que si", ha contado Adara. Además, ha confesado que parece que la cosa entre ellos está "bien".

En cuanto a su salida del concurso, Adara ha explicado que su madre "le cogió de las orejas" y le llevó a su casa con ella. Un reencuentro que en realidad necesitaba."Necesitaba su cariño, estar con ella y que me contara y me diese su forma de ver las cosas". Aunque ha reconocido que su madre, Elena, "tiene su firma de pensar en cuanto a Gianmarco, no se fía". Una actitud que ve normal ya que "como madre le preocupa que pueda sufrir".

Además, ha explicado qué le ha parecido que Gianmarco y Hugo hayan estado en algunos platos de televisión hablando de su relación. Adara ha reconocido que piensa que los dos "se han estado beneficiando", aunque también ha admitido que lo entiende "porque yo he estado expuesta y diciendo lo que pensaba".

De momento, la ganadora de 'GHVIP 7' ha reconocido que está centrada en su bebé. "Quiero estar con él y eso es lo que me preocupa por encima de todo". Otra con las personas con las que tuvo la oportunidad de hablar fue con su padre quien le ha contado que "tiene contacto con Hugo" y que "debe estar tranquila, que todo está bien".