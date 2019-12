Doce canciones que recorren su mundo interior, así es 'Fine Line', el nuevo álbum de Harry Styles, el segundo que publica en solitario. El pasado 13 de diciembre, el ex integrante de 'One Direction' publicaba su disco y sus seguidores se revolucionaron por completo por todo lo que ha sorprendido... Sobre todo al descubrir una inesperada colaboración con Rosalía, y no precisamente cantando juntos. Se trata de su tema 'Adore you', una canción repleta de fantasía que simula un cortometraje, y es que antes de arrancar la música hay varios minutos en los que se narra un cuento. ¿La encargada de narrarlo? ¡Rosalía!

La voz de la cantante catalana, en un inglés que ella misma ha asegurado es "lo mejor que puede", da inicio al precioso cuento de 'Adore you', que cuenta la historia de la isla de Eroda, donde hay un chico que ilumina el mundo con su sonrisa.

La propia Rosalía ha hablado de esta colaboración, que va mucho más allá de lo musical: “Es un buen amigo mio. Y él me explicó que tenía esta canción y este vídeo que era muy especial. Vi la idea y me encantó y estoy muy agradecida de que haya pensado en mí”.

Agencias

Los seguidores de ambos están 'LIVING' y no han tardado en compartir sus reacciones en sus redes sociales: "HARRY Y ROSALÍA. YA ESTARÍA", "Es increíble lo encantadora que es Rosalía con todo el mundo. Una persona que se lleva bien con Belén Esteban, Pedro Almodovar, Harry Styles, Lele Pons y Billie, que son tan dispares, tiene que ser maravillosa", y ya hay hasta quien ha empezado el 'shippeo' y cree que lo de Rosalía y Harry podría ir más allá de una amistad... De esto todavía no hay pruebas, ¿pero no sería maravilloso?