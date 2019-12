Carlota Corredera y Kiko Matamoros protagonizan un tenso enfrentamiento

La presentadora ha mostrado estar en desacuerdo con las opiniones de su compañero

La presentadora de 'Sálvame', Carlota Corredera, y el colaborador, Kiko Matamoros, han protagonizado un tenso encuentro durante el programa. Ambos han mostrado un punto de vista diferente sobre las relaciones de pareja y la paternidad. Sus opiniones han causado que ambos acaben enfrentados al estar en total desacuerdo el uno con el otro. El problema ha surgido a raíz de un comentario que ha realizado Carlota Corredera y con el cual Kiko Matamoros se ha sentido muy ofendido y con el que se ha mostrado en total desacuerdo.

La presentadora ha defendido que no es lo mismo equivocarse a la hora de escoger "pareja que a la hora de escoger "padre". Una afirmación que no ha sentado nada bien a Kiko Matamoros ya que ha entendido que estaba diciendo que "son unos ceporros como padres".

Carlota Corredera se ha mostrado sorprendida por la reacción del colaborador y le ha advertido que "no manipule sus palabras". La presentadora ha defendido que lo único que quería decir es que es "más difícil encontrar al padre de tus hijos que una pareja". Además, ha añadido que "puedes equivocarte de pareja, pero como te equivoques de padre de tu hijo serás una desgraciada toda tu vida".

El tertuliano ha seguido diciendo que con esas palabras lo que daba a entender es que "estamos incapacitados para ser padres". Un hecho que Carlota Corredera ha negado explicando que solo está hablando de su visión sin "excluir a nadie". Además ha añadido que solo quería decir que una persona "puede cambiar de pareja pero no puede cambiar de padre de sus hijos. Al igual que no se puede cambiar de madre".

Por su parte, Kiko Matamoros ha seguido asegurando que "al final somos reos de una cultura que sacraliza a la madre y no tanto al padre". Al ver que no llegaban a un acuerdo, la presentadora ha preferido concluir dejando claro el mensaje que quería transmitir con sus palabras. "Mi mensaje y el único que traslado es que cuando formas una familia la responsabilidad de elegir un padre no es la misma que para elegir a una pareja. No te he juzgado como marido ni como padre", ha concluido.