Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, va Suso Álvarez y se convierte en el anfitrión de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition'. El joven, al que conocimos gracias a 'GH 16', ha invitado a cenar a Quique San Francisco, María José Cantudo y Topacio Fresh, y nos ha regalado una de las veladas más divertidas del programa, y es que Suso se ha currado más sus mentiras que sus platos...

El joven no es ningún especialista en lo que a cocina se refiere, de eso no nos cabe duda después de ver su cena. Pero ha compensado su poca destreza entre fogones con una gran habilidad para ensalzar las virtudes de sus platos. Su menú comenzó con La sombra de mi madre, un entrante elaborado con pasta rellena de manzana y queso fundido con nata (todo productos pre cocinados, no creáis que ha hecho él ni la pasta, ni la nata). Como plato principal sirvió De oca a oca y tiro porque me toca, pato al horno con mermelada de fresa mezclada con vinagre de manzana; y para finalizar su cena, un postre llamado Final feliz, elaborado con macedonia, zumo de melocotón y helado de vainilla, todo de bote.

En su velada, Suso llevó el arte de ‘vender la moto’ a su máximo nivel con historias más elaboradas que sus platos: Que si un gazpacho "hecho a mano" que si los platos llevaban ingredientes que ni de lejos... ¡Qué caradura! Aunque no ha conseguido aprenderse el nombre de su compañera, a quien sigue llamando "María José Contuno", se ha pasado toda la noche halagando su belleza y diciéndole cuántas ganas tenía de verla... Y todo para conseguir sus dos puntos extra.

Suso no cambia, de eso no hay duda, es todo un seductor y lo ha utilizado para conquistar a sus comensales... ¡Y nos ha conquistado hasta a nostros! Si es que le tenemos que querer como es.

Eso sí, también metió un poquito la pata, y es que el colaborador de 'Viva la vida' se atrevió a preguntar algo muy íntimo a María José: "¿Alguna vez has hecho el amor pensando en otra persona?". Su atrevimiento indignó a la andaluza, que se negó a responderle. "Ahí se ha pasado tres pueblos. Nunca le habría preguntado eso a una mujer como María José Cantudo, que es una persona a la que se le tiene que tener un poquito de respeto".