Hugo Sierra asegura que Adara ya ha podido ver a su bebé

La ganadadora de 'GHVIP 7' tiene pensado viajar a Mallorca cuanto antes para poder estar junto a su hijo

La expareja de Adara Molinero, Hugo Sierra, ha confirmado en primicia a 'Sálvame' que la ganadora de 'GHVIP 7' ya ha tenido ocasión de ver a su hijo. Hugo Sierra no ha querido hacer declaraciones acerca de cómo se encuentra actualmente su relación con Adara y cuáles son sus planes ahora que el concurso ya ha finalizado. Lo que sí que ha querido confirmar es que Adara ha podido ver al bebé. "He dicho que lo ha visto pero no dónde", ha recalcado. Esta ha sido su manera de informar que no ha tenido por qué ser en Mallorca ni en persona.

Telecinco

La relación entre Hugo Sierra y Adara Molinero finalizó después de que ella empezase a sentir cosas cerca del concurso por Gianmarco. Pese a que Hugo explicó que no llevaría a su bebé a plató, lo cierto es que parece que madre e hijo han podido verse.

Por su parte, Adara ha realizado sus primeras declaraciones tras su paso por la casa de Guadalix y ha recalcado que su única prioridad ahora mismo es poder viajar a Mallorca para estar con su bebé. "Yo ahora mismo estoy muy centrada en mi bebé, quiero estar con él y ahora lo que más me preocupa por encima de todo es eso", le explicaba a Lara Álvarez.

De momento, parece que tanto ella como Hugo Sierra han tenido ocasión de hablar y que los dos han llegado a la conclusión de que lo mejor es hablar las cosas cara a cara. Así lo hacía ver Adara en su entrevista donde admitía que se había dado cuenta del daño que le había provocado a Hugo Sierra.