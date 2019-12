Mila Ximénez manda un mensaje a Terelu Campos

La colaboradora de 'Viva la vida' se muestra muy emocionada por las palabras de Mila

La colaboradora de 'Viva la vida', Terelu Campos, se ha mostrado visiblemente emocionada en pleno directo. Aunque al principio no quería explicar el motivo por el cual estaba tan así, Emma García no ha podido evitarlo y ha contado la razón que ha llevado a que Terelu Campos terminase llorando. "Terelu ha recibido el mensaje de una amiga que no se esperaba. Me alegro mucho", ha confesado la presentadora. Aún así, la colaboradora, visiblemente impactada y sorprendida, no ha querido entrar en muchos detalles acerca de lo que ha ocurrido.

Lo único que ha querido contar es que se trataba de un mensaje de Mila Ximénez. "Ha sido un mensaje de cariño y de apostar por vernos", ha reconocido la colaboradora intentando contener la emoción que le ha provocado leer las palabras de la tercera finalista de 'GHVIP 7'. La presentadora ha querido apuntar que Terelu se había roto a llorar al leer el mensaje de Mila, un hecho que ha querido transmitirle a la ex concursante.

Mila Ximénez y Terelu Campos han tenido una bonita amistad donde también han pasado por algunos baches. En parte debido a que la ex concursante de 'GHVIP' no tenía una buena relación con Carmen Borrego. Sin embargo, uno de los motivos que provocó que ambas acabasen peleadas fueron las palabras que Mila Ximénez hizo sobre la hija de Terelu Campos.

Unas declaraciones que dañaron mucho a la colaboradora. "Ella ha hablado de lo más importante que tengo en mi vida y yo tampoco puedo defraudar, fallar o decepcionar a mi hija", reconocía la propia Terelu hace un tiempo.

Sin embargo, parece que Mila Ximénez ha recordado mucho a su amiga durante el concurso e incluso llegaba a reconocer, dentro de la casa, que echaba mucho de menos a Terelu y que no recordaba los motivos de su distanciamiento.

Ahora, tras la saluda de Mila Ximénez del concurso, parece que la cosa entre ambas podría cambiar de nuevo y, quien sabe, si volver a ser las amigas que fueron en el pasado.