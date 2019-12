Gianmarco cree que Adara ya ha tomado una decisión

El italiano confiesa que la ex concursante "le ha roto el corazón dos veces"

El ex concursante de 'GHVIP 7', Gianmarco, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para confesar cómo se encuentra su relación con Adara. El italiano ha reconocido que la situación con Adara "está muy fría" desde que ella salió del concurso. Un hecho que le resulta desconcertante y que no comprende. "Una persona enamorada no pasa de ti como ha hecho ella", ha explicado el ex concursante a María Patiño. Una situación que le tiene desconcertado y que admite que no sabe cómo podrá acabar.

Telecinco





El italiano ha confesado que ha sido él el que ha tenido que ponerse en contacto con Adara ya que ella no le llamaba. "Espero que no me haya utilizado por el maletín", le ha indicado a la presentadora, María Patiño.

Gianmarco ha reconocido que tuvo una conversación telefónica con Adara donde le pidió explicaciones por sus declaraciones donde reconocía que se había "arrepentido de sus besos con él". Sin embargo, el italiano ha reconocido que no recibió ningún tipo de respuesta y que cuando la ganadora de 'GHVIP 7' le ofreció verse en el hotel por la noche él "la rechazó".

Una actitud que ha querido justificar explicando que Adara no le contestaba a sus preguntas y no era clara con él. "Yo ya he dejado mi orgullo debajo de los pies en varias ocasiones", ha explicado recordando cuando Adara se besó con Hugo Sierra y él decidió, aún así, entrar a verla.

Gianmarco ha reconocido estar muy dolido por el cambio que la ex concursante ha tenido en menos de dos horas. "Yo pienso que ella ya ha decidido", ha recalcado. Para él, que haya querido ir a Palma a esta con Hugo es una decisión muy significativa y cree que ella ya tiene claro lo que quiere hacer.

Telecinco

Además, el italiano ha indicado que le parece muy sospechoso que Adara haya cambiado de opinión en tan poco tiempo y se plantea que "todo esto pudiese estar planeado". Según él, parece que Adara lo único que le interesaba era la audiencia. "Siempre piensa en lo que la audiencia dice de ella", ha recalcado.