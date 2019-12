Bertín Osborne hace un repaso de su vida

El artista habla acerca de su relación con Julio Iglesias

El presentador, Bertín Osborne, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hacer un repaso de su vida. Durante el programa ha hablado sobre sus relaciones amorosas y sobre sus hijos. En especial, Bertín Osborne ha explicado como se encuentra Kike. Además, ha querido hacer algunas confesiones personales sobre cómo afronta la vida o cuáles son sus creencias. Un repaso a su vida donde ha recordado tanto sus mejores momentos como aquellos que han sido más difíciles para él. Además, también ha querido tener unas palabras especiales para su mujer, Fabiola.

Telecinco

El artista ha hablado acerca de su relación con Julio Iglesias a quien considera "el número uno". Bertín ha admitido que aunque ha intentado en muchas ocasiones que Julio Iglesias vaya a su programa aún no lo ha conseguido. Pese a todo reconoce que son "muy buenos amigos". Además, ha admitido que, para él, Julio Iglesias "es un máquina" que no para de pensar en su trabajo. Un punto en el que cree que se diferencia de él ya que, aunque lo pasa muy bien con su gira sus conciertos, tiene claro que "no morirá encima de un escenario".

Bertín Osborne ha confesado que es creyente "dentro de un orden". El artista ha indicado que cree que "debe existir algo más allá. Puede ser energía o algo que no conozcamos". De hecho, ha revelado que se confesó "a su manera" hace poco tiempo debido a las "injusticias" por las que tiene que pasar su hijo Kike.

El presentador ha recordado el momento en el que su hijo se partió los dos fémur. "No sabíamos qué le pasaba y le dábamos masajes", ha explicado. Una situación muy difícil con la que sufrieron mucho y que él no entendía por qué estaba pasando.

"Mi madre decía que hasta las malas noticias tienen su lado bueno", ha indicado. Una frase que recuerda cada vez que ve a su hijo Kike. "Es un niño feliz que nos ha dado mucha felicidad a todos".

Telecinco

Además, ha recordado que uno de los regalos que más ha gustado a su hijo ha sido el que le hizo Adolfo Suárez hijo. "Le regaló una silla y un sube escaleras. Kike está fascinado con el regalo".

Respecto a su mujer, Fabiola, ha admitido que se trata de una persona muy fuerte que vive para las familias y para la Fundación que tienen entre ambos. Además, ha indicado que ellos lo que quieren es poder ayudar a todas las familias que puedan. "En nuestra Fundación ayudamos a todas las familias menos a la nuestra", ha recalcado.