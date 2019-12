Chabelita y Asraf se dedican tiernos mensajes por sus 11 meses juntos

La pareja parece estar viviendo un gran momento

La hija de Isabel Pantoja, Chabelita, ha contado en más de una ocasión que está muy enamorada y feliz de Asraf Beno. Ambos no dudan en compartir fotografías donde se muestran el cariño que se tienen. Desde que se conocieron en 'GHVIP' y comenzaron su relación, la pareja ha querido estar siempre junta compartiendo momentos únicos y especiales. Ahora, Chabelita y Asraf Beno celebran once meses de relación. Un acontecimiento que han querido festejar mandándose unos bonitos mensajes a través de sus redes sociales.





"11 meses que se me han pasado súper rápido y que sin duda volvería a repetir. Nos conocimos en una casa y la vida se encargó de unirnos fuera. Súper feliz y orgullosa de tenerte a mi lado", ha escrito Chabelita a través de su cuenta de Instagram recordando cómo fueron sus comienzos con Asraf. Por su parte, él no ha querido perder la oportunidad de responderle: "Por toda una vida juntos. Te amo habiba".

Pero Asraf Beno no se ha conformado solo con contestarle en la publicación escrita por Chabelita. Además, ha querido dejar también un bonito mensaje a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ambos donde se les puede ver muy acaramelados. "!! meses juntos ya. No veas como pasa el tiempo de rápido, y más a tu lado. Me acuerdo que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos, cada día más felices y más enamorados que nunca. Demostrando con hechos, no solo con palabras. Por todos los momentos vividos y los que nos faltan por vivir cariño, el amor existe y el mío eres tú. Te amo mi vida".

Unos bonitos mensajes a los que han reaccionado algunos famosos como Violeta Magriñan quien les deseaba a ambos que "lo disfruten mucho".

Parece que la relación entre Asraf y Chabelita cada vez está más consolidad y dentro de poco festejarán su primer aniversario juntos.