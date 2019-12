Gianmarco podría haber anunciado su ruptura através de una indirecta

El italiano vuelve a casa por Navidad

Tras acudir a 'Sábado Deluxe' para expresar lo decepcionado que se encuentra por el distanciamiento de Adara. Gianmarco parece que ha decidido que es hora de volver a casa. El italiano y la ganadora de 'GHVIP 7' no podrán cumplir la promesa que se hicieron dentro del concurso de vivir juntos la Navidad y ver las luces de Madrid ya que Gianmarco ha decidido volver a Italia. De hecho, ha sido él mismo el que ha querido avisar a sus seguidores de que volvía de nuevo a su país para pasara las Navidades rodeado de sus familiares y amigos.

Instagram

"Finalmente se vuelve a casa por Navidad. No sé cuando volveré, pero cuando sea os lo diré", ha anunciado Gianmarco desde el aeropuerto a través de sus stories de Instagram. Parece que el italiano ha decidido volver a su casa tras ver que Adara se marchaba de nuevo a Palma, a la casa donde convivía con Hugo, para estar con su bebé.

Además, parece que el italiano podría haber dejado una indirecta hacia ella. Junto a un vídeo en el que e veía un ala del avión, podía escucharse una canción que decía: "Ya no vale la pena dedicarte tiempo, ya no eres esa mujer que me enamoró, todo se acabó". Una frase que podría ser muy significativa debido al momento por el que están pasando.

Instagram

Durante su entrevista en 'Sábado Deluxe', Gianmarco reconoció que Adara ya le había todo el corazón "dos veces" y que después de la grabación de 'El Debate' estuvo esperándole para hablar "pero ella nunca apareció". Además, parece que la relación entre el ex concursante y la familia de Adara no es muy buena. De hecho, durante el programa tuvo un duro enfrentamiento con la tía de la ex concursante, Pilu.

Mientras esta es la decisión que toma Gianmarco, Joao ha anunciado en 'Viva la vida' que ha podido hablar con Adara y que su amiga "contenta no está" después de la entrevista que ha visto. Según el vidente, entre su compañera de reality y Gianmarco existe una gran "falta de entendimiento". Joao ha asegurado que Adara quería ir al hotel para estar con el italiano y que él no quiso porque quería antes una llamada. "Se lo pidió por favor y él no quiso".

Telecinco

Joao le ha preguntado a Adara si existe alguna oportunidad para Gianmarco y ella le ha contestado que piensa que sí pueden tener una oportunidad "si deja de mentir". El Maestro Joao ha asegurado que también le ha preguntado a Gianmarco si cree que puede existir una reconciliación y él no le ha contestado. "Sin embargo, hace poco tiempo ha puesto una publicación en Instagram muy reveladora". En ella, el italiano compartía una fotografía donde se puede leer: "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón".

El Maestro Joao ha asegurado que después de eso el italiano ha dejado de seguir a Adara por Instagram y, tras comentárselo a Adara, ella ha hecho lo mismo.