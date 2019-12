Kiko Matamoros da su opinión sobre la ruptura de Makoke y Tony Spina

El colaborador ha expresado que esta noticia no le sorprendió, aunque tampoco se alegra

El colaborador de 'Viva la vida, Kiko Matamoros, ha podido ver las imágenes en las cuales Makoke anunciaba su ruptura con Tony Spina. Matamoros no se ha mostrado sorprendido por esta noticia y ha dado su opinión sobre esta situación. Además, ha dejado claro cuáles son sus sentimientos hacia Makoke. "No me produce alegría ni tristeza", ha expresado Kiko Matamoros a la presentadora, Emma García, mientras visualizaban las imágenes de Makoke llorando mientras hacía pública la noticia. El colaborador ha asegurado que está "desvinculado emocionalmente de esta señora".

Telecinco

Emma García ha querido insistir en que algo tendría que sentir por la madre de su hija. Pero Matamoros ha querido dejar claro que el hecho de que compartan una hijo no hace que tenga "unos sentimientos especiales" por ella. Aún así, ha recalcado que tampoco se alegra ante esta situación porque "no me alegro por el mal de nadie". Para Kiko Matamoros Makoke está totalmente fuera de su vida y "muy olvidada".

Telecinco





La colaboradora de 'Viva la vida', Makoke, confesaba en el programa que había decidido romper con Tony Spina, con quien estaba apunto de festejar un año de relación, debido a que ella necesitaba pasar un tiempo sola y estar "desvinculada sentimentalmente" de las personas.

Makoke contaba que llevaba muchos años en pareja y que ahora quería mantener un tiempo a solas para disfrutar de su soltería y tener más independencia.