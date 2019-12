"La audiencia ha decidido que la ganadora de 'GH VIP 7' sea... ¡Adara!". Con estas palabras Jorge Javier Vázquez proclamaba a la ex concursante de 'GH 17', ganadora de 'GH VIP 7'. Tras oír su nombre, la ex azafata de vuelo no pudo contener su gran alegría y fue corriendo a abrazar a su madre y a Gianmarco. Y es que el italiano era, en ese momento, su nuevo novio... ¿Pero ha sido el noviazgo más corto de la historia? Solo un día después de su romántico reencuentro, declaración de amor incluida, la ganadora de 'GHVIP 7' reaparecía durante el resumen de la gala y explicaba cómo está actualmente su situación con Hugo Sierra y Gianmarco.

Adara confesaba estar arrepentida de haber besado al italiano: "Me podría haber esperado a salir y ver qué había fuera". Unas palabras que han afectado mucho a Gianmarco, que confiesa "está muy fría" desde que ella salió del concurso, y a su dolor se suma que Adara no va a pasar las navidades en Madrid, si no en Mallorca, donde vive con Hugo Sierra y su hijo.

Gtres

Este mismo sábado por la tarde llegaba a su casa de Palma. Cargada de maletas y ante un aluvión de seguidores con los que Adara no dudó en sacarse fotografías. Respecto a Gianmarco y Hugo, sin embarco, no soltó prenda... Con quien sí se ha dejado ver es con su madre, Elena, que no se separa de ella en ningún momento.

Lo que está claro es que Gianmarco y Adara no van a pasar la Navidad juntos, porque ella estaré en Mallorca con su pequeño ¿y Hugo Sierra? mientras él ya ha puesto rumbo a Italia y parece que con indirecta de desamor incluida.