Si hay una cosa que estamos esperando como locos, es que alguna de nuestras famosas anuncie que está embarazada. Tener niños siempre es una gran noticia, y estos días hay una a la que sus fans le están dando la matraca... así que ha tenido que salir al paso para hablar de ello, y no ha sido otra que Susana Megan. La ex 'viceversa' y su chico, Manu Lombardo, llevan ya casi 5 años juntos, pero parecen no tener prisa por tener descendencia a juzgar por las palabras de ella en su cuenta de Instagram...

"Nos los preguntáis muchísimo, y la verdad: NO", ha respondido Susana a una de las preguntas de sus fans sobre si piensa tener hijos más pronto que tarde. Se puede decir más alto, pero no más claro, y no sólo ha negado que se vaya a quedar embarazada por decisión propia, sino que además ha dicho que, para que eso pase, aún queda AÑOS. Vamos, que ni de broma vamos a ver a Susana embarazada de aquí a un tiempo... aunque nunca se sabe. ¿Cambiarán de opinión?

Susana Megan Instagram

Sería un gran paso para ellos

La relación de Manu y Susana ha sido casi de cuento desde que salieran juntos de 'MYHYV', cuando un 31 de julio de 2015 él la eligió de entre todas sus pretendientas, y aunque no estamos acostumbrados a esto, nos alegra saber que, más de cuatro años después, siguen juntos, aunque no ha sido fácil: este mismo año, cuando Kiko Jiménez y Gloria Camila rompieron y se tiraron los trastos a la cabeza, el jienense acusó a Gloria de haberle sido infiel con Manu (y también con Albert Barranco). Ellos, sin embargo, no le dieron mayor bombo a la noticia y, de hecho, reforzaron su amor publicando que ellos seguían de lo más felices...