El cuento de hadas de Tony y Makoke no ha llegado apenas al año. A pocos días de lo que sería su primer aniversario, la pareja ha roto su relación sin dar explicaciones sobre lo que haya podido pasar. "Tomé la decisión, luego intentamos retomarlo y ya fue él el que dijo que no podía seguir así", reconocía Makoke en 'Viva la vida', adonde acudió a dar la noticia. Todos los rumores han apuntado a la diferencia de metas entre ambos, en las que quizá la diferencia de edad haya podido tener algo que ver, aunque en un principio para ellos nunca fue un problema... ¿Hasta ahora? Según Carolina Sobe, habría más de un motivo para la ruptura.

Según contaba la colaboradora en 'Viva la vida', la pareja guarda un gran secreto, y es que Tony Spina podría haberle puesto los cuernos a Makoke durante su relación, no sólo en una, sino en varias ocasiones con la misma mujer "con la que ella misma había coincidido en un cumpleaños" el pasado septiembre en una conocida sala de fiestas de Madrid. "Vi movimientos raros y pregunté... y dije 'madre mía'", añadió Carolina.

Telecinco

La colaboradora, además, reveló que Makoke aún no era consciente del engaño y que se estaba enterando en ese mismo instante (al menos, que ella supiera), y no sólo eso: Carolina dejó caer caer que no contó nada antes por miedo a que su ex compañera de 'Gran Hermano VIP 6' no creyera su versión y prefiriera confiar en su relación antes que saber la verdad. Ahora, tras la ruptura, se ha atrevido a abrir la caja de los truenos y a hacer público todo lo que sabe...

Por su parte, Tony envió un mensaje a Luis Rollán para negar la mayor (si bien no ha entrado en más detalles), y además aprovechaba sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores los mensajes de cariño que ha recibido después de hacer público el fin de su relación.

Tony Spina

Ella, por otro lado lo ha hecho a través de un post en Instagram: "Me quedo sin palabras para agradeceros los muestras de cariño que he recibido, sois geniales, os quiero, GRACIASSS", escribía Makoke. ¿Volverán...?