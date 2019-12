Violeta Mangriñán está echa un lío, y sólo sus seguidores van a conseguir sacarla de él. Pero no, no tiene nada que ver con su relación con Fabio, sino con sus looks de navidad: ¡No sabe qué ponerse! En su último vídeo para MTMad se ha probado distintos modelitos para Nochebuena y Nochevieja. La influencer, como ya le pasara a Alejandra Rubio, tiene dudas entre cuatro vestidos y ha pedido a sus seguidores que voten para ver cuáles de ellos se pone definitivamente. También ha confesado que tiene pensado pasar el día 24 en Italia, con la familia de Fabio y el día 31, en casa con su familia, después de admitir que odiaba esta época del año. Así, tendrá que escoger dos de los cuatro conjuntos que se ha probado... y apunta, porque todos son ideales y te pueden inspirar para arrasar en estas fechas.



El del ES-CO-TA-ZO

Mtmad

La ex tronista deslumbró en la fiesta de 'Supervivientes' con este vestido. Sin embargo, en aquella ocasión era de color rojo, pero le gustó tanto que le pidió al diseñador que se lo hiciera también en negro y un poco más largo. ¿La razón? "Se me veía todo", ha confesado. Lo cierto es que no le puede sentar mejor y, seguramente, éste sea una de las opciones más votadas.



Rojo y con brillos

Mediaset

Violeta estuvo a punto de llevar este mono rojo con brillos a la fiesta de 'Supervivientes' pero decidió guardárselo para estas fechas, ya que lo veía "más para Navidad"... y no se equivocaba. Es cierto que es muy parecido al anterior pero, una vez que se lo probó, animó a sus fans a que lo votaran.

Vino, flores y manga abullonada

Mediaset

La tercera opción es totalmente distinta a las anteriores. Se trata de un vestido con una sola manga bullonada, en color vino y decorado con flores en distintos tonos oscuros y perfiladas con dorado. La colaboradora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido dejar claro que este es el vestido que menos le gusta, ya que la tela no le favorecía nada y la forma no le hacía resaltar su figura, dejando totalmente descartado este look. Aún así, también lo puedes votar.

Negro, flecos y lentejuelas

Mtmad

Sin duda alguna, el cuarto y último vestido que ha enseñado Violeta es el que más le convence. Asegura que "este vestido está hecho para ser mío", ya que la define completamente: "Tiene una parte cañera (la parte de arriba), una parte dulce (las plumas de la falda) y una parte sexy (la raja de la parte izquierda)", explicaba la influencer. Eso sí, no te creas con tanto poder como para elegir su vestuario, porque ha admitido que si salen ganadores las opciones que no le gustan, al final hará 'lo que le dé la gana'. Parece que la colaboradora tiene más claro el vestido de novia que el de Navidad... ¿Qué modelitos escogerá finalmente?