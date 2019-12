Anabel Pantoja no tiene vergüenza ninguna, y no lo decimos en plan mal, porque a nosotros nos encanta su desparpajo. De hecho, este lunes pre-Nochebuena se arrancó en 'Sálvame' a cantar una canción de su tía, 'Así fue', que, aunque no era la primera vez que la entonaba en Telecinco, esta vez le puso tanta pasión... que acabó soltando algún gallo que otro, y claro, al final se le fue el tono. Eso, sin embargo, no importó para que Anabel continuara con su directo, que consiguió levantar al público en el plató. ¡Ole y ole!

Mediaset

Anabel no es sólo la sobrina de Isabel Pantoja, sino también su mayor fan, y siempre que le hace un homenaje así a su tía lo hace con un respeto enorme... aunque esta vez lo cierto es que era bastante de cachondeo, porque la bonita canción de la tonadillera que hemos mencionado, y que cantó casi a dúo con Pilu (la tía de Adara Molinero, y decimos "casi" porque en seguida Anabel le robó el protagonismo) ¡se lo dedicó al trío del momento: Adara, Hugo Sierra y Gianmarco!

Mediaset

No hay más que escuchar la letra de la canción para darse cuenta de que ya, de por sí, habla de una relación que se ha roto, y en la que ella ha rehecho su vida con otro hombre mientras éste pretende recuperarla. Un dramón propio de una telenovela... y de 'GH VIP', cómo no:

Mediaset

"Soy honesta con él y contigo

A él lo quiero y a ti te he olvidado

Si tú quieres

Seremos amigos

Yo te ayudo a olvidar el pasado

No te aferres

No te aferres

A un imposible

Ya no te hagas

Ni me hagas más daño"

Vamos, como la relación a tres de los ex grandes hermanos. ¡Ay, qué momentazos nos da esta chica...!