El planazo navideño de Laura Matamoros

Mientras unos ultiman los detalles de sus mesas navideñas, se van de compras de última hora o reúnen en casa a la familia, la ‘influencer’ ha sacado tiempo libre y ha pasado una tarde pre Nochebuena y Navidad que no podría haber sido más perfecta, y es que ha tenido todos los ingredientes navideños para convertirla en un día mágico: Buena compañía, churros, diversión y ambiente navideño. Laura Matamoros ha salido a disfrutar de una tarde mágica con su pequeño Matías viendo las lucecitas navideñas, montándose en un carrusel y comiéndose unos churros para rematar la jornada. ¿Alguien da más?

Estas serán unas navidades algo más difíciles para Laura, y es que este año rompía con Daniel Illescas y probablemente el pequeño Matías también pase unos días con su padre Benji Aparicio, ¿o decidirán pasar las fiestas juntos? Pese a los rumores de una posible reconciliación entre ambos, ella misma se encargaba de desmentir que hubiesen vuelto y aclaraba que se ven a menudo por su hijo, el mismo motivo por el que mantienen una buena relación y que esperemos siga siendo así por mucho tiempo.

No ha sido un año fácil para Laura pero ha vivido momentos muy bonitos que seguro que al hacer balance de su 2019 lo recordará como un gran año lleno de momentazos, buenos y no tan buenos. Pese a su desengaño amoroso, la joven puede presumir de no parar de trabajar. Su faceta de ‘influencer’ después de haber participado en ‘realities’ de televisión y hasta haber colaborado en platós, le ha cambiado la vida y ahora no para de viajar por el mundo sin parar. Aunque ahora está en Madrid para pasar las fiestas en familia, Laura ya ha anunciado que tiene entre manos un nuevo viaje que promete ponernos los dientes largos… ¿A dónde irá esta vez?