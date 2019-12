Violeta y Fabio ponen rumbo a Italia para pasar la Navidad

La pareja pasará sus primeras navidades juntos

La ex concursante de 'Supervivientes', Violeta Mangriñan, ha partido rumbo a Italia junto a su pareja, Fabio Colloricchio. Ambos han decidido que ese será el destino donde pasen la Nochebuena. Un lugar en el que se encuentra la familia de Fabio con la que compartirán estas esperadas fiestas navideñas. Además, para la pareja se trata de un momento muy especial ya que serán las primeras que vivirán juntos. Una situación con la que se les ha visto muy emocionados. Ambos parecen estar más unidos que nunca y no dudan en demostrar su amor en cada ocasión.

Sin embargo, esta no es una época del año que agrade a Violeta. La influencer ya reveló a través de su canal de 'Mtmad' que la Navidad no era su época del año favorito. Ella opina que no hace falta que lleguen estas fechas para "reunirse en familia". Pese a todo, se le ha podido ver muy feliz en el aeropuerto junto a Fabio poniendo rumbo a Italia para pasar las que, sin duda, serán unas navidades muy especiales para los dos.

Violeta y Fabio se conocieron durante el reality de 'Supervivientes' donde comenzaron una apasionada historia de amor. Desde entonces, no se han querido separar el uno del otro y cada vez parecen estar más unidos. De hecho, hace poco mostraban, a través del canal de 'Mtmad' que tiene Violeta, la casa a la que han decidido irse a vivir juntos y que causó gran sensación debido a los enormes vestidores con los que cuenta cada uno.

Estas serán unas fechas muy importantes para la pareja donde podrán disfrutar de unos días en Italia junto a la familia de Fabio Colloricchio.