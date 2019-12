Los hermanos Casas no dejan de sorprendernos… Son de lo más divertidos, de eso no cabe duda, pero esta última locura no nos la esperábamos. La familia, incluidos Mario y Óscar, se ha reunido por Navidad y han viajado nada más y nada menos que a Laponia, y claro, la alegría de estar todos juntos ha traspasado la pantalla, demostrando que cuando están unidos, no hay nada que se les resista, ni siquiera estar a muchos grados bajo cero. Mario, Óscar, Shelia y el resto de la familia han compartido con sus seguidores una divertida ocurrencia. Están juntos en una casa en el lugar más mágico que podría existir, Laponia, y está rodeada por la nieve, y no se les ha ocurrido nada mejor que despelotarse y lanzarse a la nieve, ¡y rebozarse durante segundos!

Si algo tiene la Navidad es esto: Que en familia todo puede ser más divertido.

Los hermanos Casas han demostrado en numerosas ocasiones estar de lo más unidos, hasta llevan un tatuaje de una carita sonriente que define a la perfección su personalidad y su alegría cuando están todos juntos, algo que han demostrado con este momentazo. Eso sí, los gritos de "qué frío, me muero", no se los pudieron contener...

La que no estará en estas fiestas junto a la familia es Blanca Suárez, y es que inesperadamente, la pareja ha protagonizado una de las rupturas de este 2019 cuando todos pensábamos que la pareja perfecta había llegado… Una pena, sin embargo gracias a su familia Mario está consiguiendo olvidar los baches y disfrutar al máximo cada segundo de su tiempo libre… Que no es mucho, porque Mario Casas es probablemente uno de los actores españoles con más trabajos sobre la mesa.