Gotzon Mantuliz comparte la postal navideña más tierna junto a su perrito Noa

Gotzon Mantuliz es conocido por todos (y si no, después de esto no se te va a olvidar) además de por ser diseñador, modelo, colaborador, presentador de televisión, profe de 'Operación Triunfo' y aventurero... el 'influener' más original, y es que su cuenta de Instagram está plagada de fotografías con su perrito Noa. Y Noa no es solo un acompañante, ya tiene 'fans' por sí mismo... Acompaña a Gotzon en sus viajes, en sus aventuras, está presente en los momentos más especiales del joven... No se pierde una. Y como es un 'influencer' más, nos ha felicitado la Navidad.

Como no podía ser de otra forma, Gotzon ha compartido una tierna imagen junto a Noa para desearnos unas felices fiestas, ¿y cómo lo han hecho? ¡Disfrazados de Papá Noel!

Gotzon es un Papá Noel en toda regla mientras Noa ha mezclado un poco a Santa y a Rudolf, y la estampa no podría ser mejor. Sus seguidores se han derretido al verlos y él ha comentado: "Habéis sido buenos este año? Si es así, esta noche iremos a visitaros!🦌🎅🏼🎄". E imaginaos el revuelo... La gente ya está pidiendo al dúo como regalo de Navidad.

No es la primera vez que los vemos disfrazados, ¡y nos encanta! Gotzon acostumbra a publicar este tipo de fotos en su red social, como cuando Noa se convirtió en el mismísimo Rey León.

Noa está a punto de cumplir 7 añitos, será este 28 de febrero... ¿Lo celebrarán por todo lo alto?