Alba Carrillo habla acerca de la situación entre Gianmarco y Adara

La colaboradora de 'Ya es mediodía' da su opinión sobre algunos concursantes de la casa

La ex concursante de 'GHVIP 7', Alba Carrillo, ha dado su opinión sobre algunos de sus compañeros de reality en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha hablado sobre la relación de Adara y Gianmarco y sobre Antonio David Flores. Además, también ha explicado cómo se encuentra ahora y cómo ha vivido ella su paso por el concurso. "Soy una segundona, siempre lo he sido", ha dicho, entre risas. Aún así, se ha mostrado muy feliz y orgullosa de su paso por el concurso. " Me está esperando en casa la persona más importante de vi mida", ha expresado. Para ella, eso es lo más importante y lo único que le preocupa.

Telecinco





Durante las últimas semanas de concurso, Adara y Alba consiguieron acercarse más y tener una relación más íntima donde hablaron acerca de los sentimientos encontrados con Adara y la relación que mantenía con Gianmarco. Ahora que han salido del reality, Alba Carrillo ha querido hablar sobre la relación entre ambos. "Se veía venir", ha dicho la ex concursante a quien no le ha sorprendido que el italiano fuese a 'Sábado Deluxe' tras salir del programa. "No creo que vuelvan", ha zanjado.

Telecinco

En cuanto al nuevo trabajo de Antonio David como colaborador, Carrillo ha informado de que "no le sorprende" que haya acabado trabajando allí. Según ella, "él ha hecho todo lo que ha podido" para volver a estar en televisión.

Por su parte, Alba Carrillo se encuentra en un buen momento personal donde disfruta de las navidades junto a su familia.