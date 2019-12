¿Reconoces a esta famosa?

Fíjate en su mirada, porque la delata, y mucho... ¿Reconoces esa carita angelical? Si no te suena sigue estas pistas y acabarás descubriendo quién es, porque la conoces, y si no, deberías. Tiene 27 años y es de la capital española, Madrid, aunque se crió en Granada y su acento es bastante andaluz. Su melena actual es larga y rubia, pero no es precisamente lo que llama la atención de ella... ¡Es su arte! Porque sí, ahí va una gran pista: ES UNA ARTISTAZA.

Comenzó desde muy pequeñita a demostrar su arte, y aunque llegó a nuestras vidas para quedarse hace solo 2 años, la conocimos mucho antes. Es bailarina y cantante, vamos, que ya lo tienes... Como bailarina trabajó en China y Los Ángeles junto a artistas de renombre como Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias Marta Sánchez. Pero no la conocimos hasta que se lanzó a participar en un conocido programa de baile... ¿Lo vas teniendo? ¿No?

Pues aquí viene una gran pista, te vamos a decir su nombre: Miriam. Sí, se llama Miriam aunque no la conocemos así precisamente. Fue en 2017 cuando gracias a otro concurso de televisión, al que esta vez se presentó como cantante, y aunque fue una de las primeras expulsadas, su éxito ha arrollado nuestro país y Latinoamérica. ¿Te suena 'Ya no quiero na'? ¡Seguro que sí, como para no sonarte! Pues sí, es la gran artista que nos regaló ese temazo, aunque nosotros sí queremos que se quede... Y después de eso vino su 'Mujer bruja', 'Luna', 'El humo', 'Me quedo', y otros como 'Lola Bunny', con precisamente su chico, Don Patricio. Ya está clarísimo, ¿verdad? ¡Es Lola Índigo!

¿Has ganado? Si no, como diría ella... GAME OVER.