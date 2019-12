¡Pobre Aurah! Sentimos empezar esta noticia así, pero es que parece que todo le pasa a ella. Además de sus problemas personales y los de salud de su hijo, ahora se le suman también problemas de salud propios. Hace unos días os contábamos que Aurah tenía que pasar de urgencia por quirófano por un problema en sus prótesis mamarias, y ahora que todo ha terminado, parece que está contenta... hasta que ha llegado el momento de la recuperación: el dolor esta siendo sólo soportable gracias a los analgésicos, pero en un repunte de este, se ha llevado un buen susto...

A pesar de que todo ha salido a pedir de boca, e incluso mejor porque asegura que le han "puesto unas prótesis que pesan la mitad que las que tenía antes" y que ni siquiera le han puesto drenaje, no todo ha sido un camino de rosas y ha dado un buen susto a su madre y a sus amigos, encargados de cuidarla en estos días de reposo, y es que... ¡se ha desmayado del dolor! Entre todos, como pudieron, según contaba su amigo Andoni, la llevaron hasta la cama en volandas, y todo después de que Aurah avisara que le estaba doliendo mucho, que se estaba mareando... y se cayó redonda.

A pesar del desmayo, de la fiebre y del sangrado de las heridas, Aurah ha sacado fuerzas de flaqueza para darle a su hijo un día de lo más navideño y, entre todos, han montado el árbol de Navidad. Aurah, por su pasado, no es una gran fan de estas fechas, aunque no ha querido a su pequeño Nyan le pase lo mismo. ¡Qué detalle!

Antes muerta que sencilla

La ejecución de la operación tuvo que ser tan rápida debido a la peligrosidad del asunto (pensaban que se podría haber salido líquido de la prótesis), que Aurah ni siquiera tuvo tiempo de quitarse las pestañas y las uñas postizas... así que sí: fue al quirófano como la que seguramente ya sea la paciente con más glamour de todas. ¡Qué poderío!

Lo que se ha hecho realmente

Además de un cambio de prótesis, Aurah ha pasado por el quirófano para hacerse una mastopexia, que no es otra cosa que un levantamiento de pecho. Ahora sus prótesis, como ella misma ha dicho, pesan mucho menos, así que había que arreglar el exceso de caída, aunque no ha sido agradable: "Básicamente, me quitaron el pezón como la tapa de un yogur, lo recortaron, recortaron también un poco de piel para levantar el pecho y me lo volvieron a poner". Al menos esperamos que haya quedado como ella quiere...