En '¡Qué Me Dices!' siempre hemos dicho que la fama hace extrañas amistades, y seguimos pensando lo mismo (de hecho, cada día nos sorprendemos más), y a juzgar por la estrecha relación entre Isabel Pantoja y Omar Montes, estamos seguros de que vamos a tener illuminatis para rato. La tonadillera y su ex yerno han pasado las Navidades juntos en amor y compañía, y lo han hecho en Cantora, la casa de la cantante en Medina-Sidonia. ¿Y esto cómo ha pasado? Todo ha sido artificio de Kiko Rivera, que invitó a Omar... y a toda su familia, claro.

Ya lo adelantó hace unas semanas el propio Omar: "Kiko me llamó para que fuera a pasarlas con él y con Isabel. Y le he dicho que sí, así que me llevaré a mi familia. Nos vamos todos para Cantora". Y dicho y hecho, allá que se fue Omar con su hijo, su madre, y sus abuelos. La fiesta estaba asegurada, pero si hay que destacar algo es, como ya viene siendo costumbre, una ausencia: la de Isa Pantoja. Y como ya sabemos lo que le "gusta" a Isa que su ex siga rondando por la casa de su madre, éste, que parece que tiene ganas de juerga, la ha "liado" un poquito...

¿Y por qué decimos que la ha liado? Porque aunque sea la madre de su ex, a Omar sólo le falta llamarla mamá: "GRACIAS POR ESTE DÍA EN FAMILIA. TE ADOROOOO", escribía en su post de Instagram, en el que presumen de buenísima relación. Hasta Amor Romeira se ha dado cuenta y lo ha hecho saber en un comentario: "Madre mía, Rosalía, la que se lía". ¡Ay, que nos gusta un salseo a todos...!

Lo que pasó en Cantora en Nochebuena, sólo los asistentes lo saben, pero a juzgar por las caras de resaca de Omar y Kiko a la mañana siguiente, la de Navidad, la fiesta tuvo que ser buena...