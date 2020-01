No vamos a negarlo. Cada semana nos gusta pillar a los famosos en actitudes o poses nada favorecidas y estos días no iban a ser menor. En esta ocasión el protagonista absoluto es el cantante asturiano Melendi, que mira que nos cae bien, pero nos hemos acordado de su visita a 'El Hormiguero' y no podemos querido dejar pasar por alto el hecho de que le pusieran un complemento poco favorecedor.

El cantante acudió porque estaba de presentación de su nuevo disco aunque Pablo Motos insistía en hablar de su pasado, que fue algo movido por culpa del consumo de alguna sustancia inapropiada. Por suerte, esta etapa, ya está sobradamente superada y ahora Melendi habla sin problemas de que no tuvo problemas para dejar el hachís y la marihuana.

Pero además de hablar de todo tipo de temas, al pobre le hicieron ponerse un extraño gorro de cerdito que era realmente feo.

Agencias

Eso sí, el gesto de las manos ya es cosecha propia. ¿Qué estaría haciendo? A) Medir la dignidad que le quedaba después de ponerse el gorrito. B) Imitar a Kiko Rivera cuando se pone a los platos. C) Ambas respuestas son correctas.

Agencias

Alec Baldwin se atrevió a jugar un partidito de fútbol americano con un gorro (malamente puesto), sudadera y pantalones cortos con el frío que corre por Nueva York a estas alturas.

Agencias

¡Cómo nos gustan los cuestionarios! ¿Qué le pasa a Ricardo Darín?

A) Le está saliendo la muela del juicio. B) Le han dado un tequila sin sal ni limón. C) Es su reacción al ver el gorro de Melendi.

Agencias

Guillermo de Cambridge se levantó esa mañana pensando: “Qué pereza, que viene a Buckingham el cuerpo diplomático”. Pero, por su careto, parece que encontró algo divertido... ¿Se estaba riendo de Camila y de su amiga?

Agencias

A ver, que esta mujer está guapa hasta haciendo el pino puente, pero poniendo el ‘morrillo’ así, hacia abajo, mal. No es el mejor gesto de la súper modelo Cindy Crawford.